Москва, , 11:47 — REGNUM Китайская продукция растительного происхождения, поставляемая в Россию, должна проходить усиленный контроль. С такой просьбой обратился к Китаю Россельхознадзор, сообщает 17 декабря пресс-служба ведомства.

16 декабря представители Россельхознадзора провели телефонные переговоры с китайской стороной, сообщив о необходимости усиления внутреннего контроля за продукцией растительного происхождения. Это связано с обнаружением в китайских фруктах и картофеле вредных организмов.

В департаменте карантина продукции животного и растительного происхождения Главного таможенного управления КНР пообещали представить российской стороне итоги расследования по указанным случаям. Россельхознадзор предупредил о возможных ограничениях ввоза китайской продукции, если ситуация не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Россельхознадзор девять раз выявлял в китайских цитрусовых и картофеле вредных мух и другие вредные организмы.

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