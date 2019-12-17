Сеул, , 11:48 — REGNUM В Южной Корее скорость загрузки данных по сети LTE в 1,9−4,4 раза выше, чем в развитых странах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

По их словам, в 2018 году средняя скорость загрузки данных по сети LTE составляет 150,68 Мб/с, что в три раза выше, чем в Северной Америке.

С другой стороны, в Японии данный показатель составил 46,55 Мб/с, в Гонконге — 43,18 Мб/с, Великобритании — 56,07 Мб/с, Франции — 67,34 Мб/с, Германии — 80,88 Мб/с.

Кроме того, в Южной Корее средняя скорость скачивания данных по общественному Wi-Fi составила 354,07 Мб/с, что в 7−30 раз быстрее, чем в развитых странах.

Отмечается, что самая низкая скорость скачивания данных по общественному Wi-Fi среди развитых стран зафиксирована в Гонконге (11,79 Мб/с), а самая высокая — в Великобритании (50,38 Мб/с).