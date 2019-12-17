Кишинёв, , 11:29 — REGNUM С начала 2020 года Россия расширит список поставщиков фруктов и овощей из Молдавии, имеющих право доступа на российский рынок. Об этом сообщил по итогам визита в Москву министр сельского хозяйства Молдавии Ион Пержу, передает ИА REGNUM.

В России молдавский министр встречался с российским коллегой Дмитрием Патрушевым. Другой договоренностью. стало то, что Молдавия получила от России 16 тыс. дополнительных «дозволов» — разрешений для грузоперевозчиков из Молдавии.

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что список молдавских экспортеров фруктов и овощей в Россию будет расширен со 130 до 350 компаний. Также Молдавия сможет поставлять в Россию без таможенных пошлин дополнительные категории товаров — говядину, семена подсолнечника, сахар, этиловый спирт и мебель.