Москва, , 11:33 — REGNUM У дилеров южнокорейской компании Hyundai в России новый кроссовер Hyundai Palisad появится во втором полугодии 2020 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Новинка имеет как семиместную, так и восьмиместную модификацию. Соответственно и размеры автомобиля немаленькие. Его длина равна 4981 мм, а ширина составляет 1976 мм.

В качестве отделочных материалов для кроссовера применяются перфорированная кожа, мягкий пластик и вставки под карбон. Также стоит отметить, что раздельные сиденья второго ряда оснащены подстаканниками, вентиляционной системой и электрообогревом.

Кроме того, в автомобиле есть камеры кругового обзора, цифровая приборная панель и сенсорный экран информационно-развлекательной системы размером 10,25 дюймов.

В гамме моторов кроссовера присутствуют два агрегата. Один из них — 295-сильный бензиновый мотор V6 рабочим объёмом 3,8 л, а второй — 150-сильный дизель объёмом 2,2 л. С движком агрегатируется 8-скоростная автоматическая трансмиссия. Привод у модели передний или 4×4.

Напомним, к 2025 году Hyundai планирует занять 5% мирового авторынка и стать лидером в области электрификации машин. К этому моменту в компании рассчитывают выйти на ежегодные продажи в 670 тыс. электрокаров.

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