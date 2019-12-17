Москва, , 11:02 — REGNUM В России утверждён план реализации Стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Главная цель — обеспечить конкурентоспособность российского автопрома на мировом рынке.

Стратегия предусматривает создание механизмов, стимулирующих реализацию НИОКР, развитие производства автомобильных компонентов в России.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что программа государственной поддержки автопрома в России будет продлена.

Подробнее: Программы господдержки автопрома в РФ будут продлены — Минпромторг