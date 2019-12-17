Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM Заложниками исполнения закона назвал председатель общественного совета при министерстве здравоохранения Ростовской области Игорь Галеев участников госзакупок. В связи с этим закон о госзакупках необходимо адаптировать.

«Закон о госзакупках необходимо адаптировать к ситуации, когда конечная цель аукциона — приобретение нормальной продукции, а не обеспечение конкурентоспобности тех или иных продавцов. Пока закон о госзакупках не будет усовершенствован, проблема не будет решена», — отметил Галеев на пресс-конференции в «Дон-медиа».

По его словам, «закупка медицинского оборудования — это не коммерческая деятельность, это дело национальной безопасности страны».

ИА REGNUM ранее сообщало, что выявленные нарушения при проведении госзакупок стали причиной задержания министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и её заместителя Сергея Беседовского. По некоторым данным, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Чиновники, по версии следствия, оказали содействие компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» в победе в конкурсе на утилизацию медицинских отходов в регионе.