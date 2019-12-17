Нур-Султан, , 11:00 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2019 года Узбекистан экспортировал на Украину свежей зелени на $1,2 млн, что на в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает издание EastFruit.

За отчетный период Узбекистан поставил на Украину 1,6 тыс. тонн зелени, в том числе укроп, петрушку и кинзу. По этому показателю республика опередила Италию, Иран и Грузию.

Россия импортировала в январе-сентябре 2019 года 13,5 тыс. тонн узбекистанской зелени, или 40% от общего объема импорта этого товара. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-ноябре 2019 года Узбекистан экспортировал 1,3 млн тонн фруктов и овощей на общую сумму $1,1 млрд. В стране перерабатывается 3,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

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