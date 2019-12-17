Киев, , 10:53 — REGNUM Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-октябрь 2019 года составил $8,463 млрд, в том числе и за счет импорта из России, сообщает 17 декабря украинская государственная служба статистики.

Как подчеркивает ведомство, нынешний показатель на 5,8% больше дефицита за аналогичный период предыдущего года, передает корреспондент ИА REGNUM.

В общем экспорт товаров из Украины за 10 месяцев текущего года период вырос на 7,4% — до $41,645 млрд, импорт увеличился на 7,1%, до $50,108 млрд.

Одним из ключевых торговых партнеров для Украины остается Россия, хотя объемы торговли в этом году в очередной раз сократились.

Так, согласно информации ведомства, объем экспорта товаров в Российскую Федерацию уменьшился на 9,7% — до $2,735 млрд, импорта из России сократился на 11,1%, до $5,896 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что внешнеторговый баланс Украины за 2018 год, согласно официальным данным, был сведен с дефицитом в $5,826 млрд.