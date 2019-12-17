Сеул, , 11:01 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее зафиксировали один из высоких показателей задолженности домохозяйств к ВВП. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка международных расчётов (BIS).

Согласно опубликованным данным, по состоянию на второй квартал 2019 года объём задолженности домохозяйств Южной Кореи по отношению к ВВП составил 92,9%, что является восьмым показателем среди сорока трёх стран, участвовавших в исследовании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 2,6%, что является третьим значением в мире после Гонконга (4,3%) и Китая (3,9%).

Отмечается, что в 2010 году темпы роста долга домохозяйств были значительно выше темпов роста экономики. Однако в 2017 году из-за ужесточения правил кредитования в стране зафиксировали спад темпов роста задолженности.

Известно, что при сборе данных учитывался общий объём ипотечного и других видов кредитования, а также ссуд и займов.