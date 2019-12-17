Киев, , 10:45 — REGNUM Цена на газ для населения на Украине с 1 января 2020 года может значительно снизиться — но только в случае успеха переговоров о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Иван Надеин в комментарии «Обозревателю».

ИА REGNUM напоминает, что вечером 16 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире одного из телеканалов Украины подтвердил, что стоимость газа для населения Украины этой зимой зависит от результатов переговоров с Россией. Он отметил, что если стороны не подпишут договор о транзите, то цена энергоносителя для населения Украины вырастет, но до определенного предела.

«Если с 1 января не будет транзита российского газа, то это отразится на европейской цене на газ, соответственно, отразится уже на февральской цене на газ для украинцев… Ведь Украина борется за прозрачное рыночное ценообразование на рынке газа, а не искусственное, не административное… Так сегодня формируется цена в Европе — есть биржи, согласно спросу и предложению формируется цена», — подчеркнул эксперт.

Но есть и оптимистический сценарий, подчеркнул эксперт, и именно он, скорее всего, воплотится в жизнь.

«Учитывая переговоры и информацию, что компромисс по газу может быть найден, озвучено, что цена газа может быть на 25% ниже рыночной в Европе. Можно прогнозировать, что на январь цена может еще упасть… Есть все предпосылки говорить, что цена может снизиться. Этот сценарий (компромисса) сегодня фактически прописан, и все на него начинают ориентироваться», — заявил Надеин.

Эксперт не стал объяснять, на основании какой информации он сделал такой вывод, но в завершение подчеркнул, что Киев явно занимает позицию, направленную на «нереволюционный сценарий» развития событий.

ИА REGNUM напоминает, что 16 декабря в «Нафтогазе» заявили, что пока не достигли никаких договоренностей с Газпромом по актуальным газовым вопросам. В украинской компании подчеркивают, что в переговорном процессе есть прогресс, «но до практических соглашений еще далеко».