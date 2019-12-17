Москва, , 10:39 — REGNUM В департаменте финансов Москвы подвели итоги исполнения городского бюджета за 11 месяцев 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента.

За 11 месяцев 2019 года в бюджет Москвы поступило 2 355,5 млрд рублей. Из этой суммы 2 053,7 млрд рублей (87,2%) — это налоговые доходы. К аналогичному периоду 2018 года прирост поступления налогов зафиксирован на уровне 11,8%.

Кассовое исполнение расходов на 1 декабря 2019 года составило 2 098,9 млрд рублей. 93,6% из этой суммы направлено на финансирование государственных программ. В том числе на развитие транспортной системы было направлено 483,2 млрд рублей, меры социальная поддержки 412,3 млрд рублей, здравоохранение (с учётом средств обязательного страхования) 431,0 млрд рублей.