Ташкент, , 10:32 — REGNUM Налог на добавленную стоимость для среднего бизнеса в Узбекистане вернули в проект постановления президента «О мерах по стимулированию среднего бизнеса», сообщает 17 декабря издание «Подробно.uz».

Отмечается, что отмена НДС для среднего бизнеса, которая была прописана в проекте документа, вызвала критику со стороны экспертов. Заместитель министра финансов республики Дильшод Султанов сказал, что отмена налога оборачивается потерями для самих бизнесменов.

По его словам, если кто-либо из участников цепочки НДС перестает платить налог, то этот разрыв ложится на последующее звено, превращаясь в налог с оборота. Кроме того, участники цепочки отказываются от продукции льготников, отметил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре на портале «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов Республики Узбекистан» был опубликован проект постановления президента «О мерах по стимулированию среднего бизнеса», который предлагал отменить НДС для среднего бизнеса.

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