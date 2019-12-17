Владимир, , 10:28 — REGNUM Власти Владимирской области опровергают сообщения о том, что регион будет принимать мусор из Москвы.

«По распоряжению губернатора Владимира Сипягина в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, не предусмотрен ввоз на территорию Владимирской области мусора из каких-либо других регионов, в том числе соседних», — цитируют «Владимирские новости» позицию администрации региона.

В пресс-службе администрации области добавили, что «иное взаимодействие по этому вопросу» возможно при заключении дополнительных соглашений, которых «в настоящее время» нет.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне был опубликован проект «Территориальной схемы обращения с отходами города Москвы». В частности, в ней указаны объекты обращения с отходами на территории других субъектов РФ — это деревня Михали Калужской области, где будет размещён объект «ЭкоТехноПарк «Калуга», а также упоминается Владимирская область, при этом адрес или координаты не указаны.

Между тем, напомним, в течение последних месяцев в Александрове Владимирской области прошло несколько акций протеста — жители выступают против завоза в муниципалитет мусора из столичного региона.

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