Петропавловск-Камчатский, , 10:24 — REGNUM Более 1,5 млн тонн рыбы добыли промысловики Камчатки с начала 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве рыбного хозяйства региона.

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Основной объём вылова в 2019 году пришёлся на минтай. Его рыбаки добыли 620,8 тыс. тонн. Тихоокеанского лосося за 11 месяцев года добыто 378 тыс. тонн, сельди тихоокеанской — 141,3 тыс. тонн. Положительная динамика отмечается и по добыче сардины иваси — в 2018 году улов составил 16,8 тыс. тонн, за 11 месяцев 2019 года — 37 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбаки Камчатки обзаводятся новым современным флотом. На судостроительном заводе Янтарь уже построены и переданы камчатскому Рыболовецкому колхозу им. Ленина два мощных современных траулера — «Ленинец» и «Командор».