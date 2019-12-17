Токио, , 10:08 — REGNUM Японская компания Toyota планирует продать на мировом автомобильном рынке в 2020 году 10,77 млн транспортных средств. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба компании.

Заявленный представителями автокомпании показатель немного превышает намеченный уровень продаж, который Toyota планирует на 2019 год (10,72 млн автомобилей).

Сообщается, что в эти цифры включены автомобили, которые были проданы на мировом авторынке производителем мини-автомобилей Daihatsu Motor и выпускающей грузовики Hino Motors. Обе эти компании входят в группу Toyota.

Напомним, на данный момент Toyota находится на втором месте в мире по продаже машин, уступая только немецкому автопроизводителю Volkswagen.

Напомним также, что в начале декабря 2019 года гендиректор Toyota Motor Europe Йохан Ван Зил заявил, что автомобиль Toyota Aygo может получить электрический мотор. Бензиновая версия этой машины собирается на заводе PSA Group в чешском городе Колине.

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