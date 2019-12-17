Пекин, , 10:01 — REGNUM Производство бумаги в Китае продемонстрировало устойчивый рост за первые десять месяцев 2019 года, в то время как доходы и прибыль снизились, сообщает агентство Синьхуа.

Производство бумаги за указанный период выросло на 3,3% в годовом исчислении, до 103,46 млн тонн, сообщили в министерстве промышленности и информационных технологий КНР. Только в октябре производство бумаги взлетело на 7,6% в годовом исчислении, до 10,71 млн тонн.

Прибыль за первые десять месяцев в данной сфере просела на 17%, до 50,62 млрд юаней (около $7,22 млрд). По данным министерства, обороты в сфере бумажного производства сократились на 3% в годовом исчислении. Как сообщало ИА REGNUM, за первые девять месяцев 2019 года производство бумаги в Китае выросло на 2,5%.

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