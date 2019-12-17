Бишкек, , 09:54 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2019 года в Киргизии зафиксировано 4,55 тыс. убыточных предприятий, или 26% от общего числа хозяйствующих субъектов в реальном секторе экономики. Об этом 17 декабря сообщили в национальном статистическом комитете республики.

По данным ведомства, доля рентабельных предприятий за отчетный период составила 35%. Общий объем прибыли всех 17,5 тыс. предприятий составил 37,1 млрд сомов (33,2 млрд рублей), что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года.

К высокорентабельным предприятиям (свыше 20%) относятся компании в сфере недвижимости — 28,2%, торговли — 27,1%, информационных технологий — 25,4%, по добыче металлических руд — 24,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года предприятия реального сектора экономики в Киргизии получили 42,3 млрд сомов (388 млрд рублей по курсу на 18 сентября 2019 года) прибыли.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году предприятия Киргизии получили 38,9 млрд рублей прибыли