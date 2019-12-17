Москва, , 09:50 — REGNUM Доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский полагает, что информация об увеличении вложений России в американские государственные бумаги не требует комментариев.

«Новости дедолларизации. Россия увеличила вложения в американские госбумаги на очередные $622 млн. Выводов на сей раз не будет. И так все понятно», — иронично отметил Кричевский на своих интернет-ресурсах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в октябре 2019 года (по сравнению с предыдущим месяцем) Россия нарастила свои вложения в американские госбумаги на 622 млн долларов (до 10,697 млрд долларов), сообщил минфин США. Отмечается, что из общей суммы 2,57 млрд долларов пришлись на долгосрочные облигации, а в краткосрочные вложили порядка 8,127 млрд долларов.

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