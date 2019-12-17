Тбилиси, , 09:52 — REGNUM «Консорциум развития Анаклии» нашел инвестора для строительства глубоководного порта в Грузии, но со стороны правительства нужна поддержка. Такое заявление консорциум распространил 16 декабря.

«Несмотря на текущую ситуацию, которая находится вне контроля «Консорциума развития Анаклии», мы нашли инвестора, который все еще заинтересован в проекте. Мы поставили в курс этого дела представителей правительства», — говорится в заявлении.

При этом в тексте обращения говорится, что теперь со стороны правительства необходима поддержка для успешного продолжения начатого дела.

Как передавало ИА REGNUM, 16 декабря истек промежуточный срок, когда консорциум был обязан предоставить соглашения на предоставление кредита на строительство глубоководного порта в Анаклии. Окончательный срок истекает 31 декабря.

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