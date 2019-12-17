Пекин, , 09:44 — REGNUM Спрос на сталь в Китае, как ожидается, существенно упадет до 874 млн тонн в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Спрос на сталь в сфере строительства, по прогнозам, просядет на 0,6% в годовом исчислении до 475 млн тонн, сообщили в Китайском научно-исследовательском институте планирования металлургической промышленности.

Станкостроение, при этом, сохранит стабильный спрос на сталь в грядущем году на уровне 142 млн тонн. Автомобильный сектор продемонстрирует наибольшее снижение спроса — на 3,6% в годовом исчислении до 48,2 млн тонн.

Несмотря на эту тенденцию, ожидается, в сфере энергетики спрос на сталь вырастет в 2020 году на 1,5% до 34,5 млн тонн, говорится в докладе.