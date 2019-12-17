Сеул, , 09:42 — REGNUM В связи с расширением числа авиарейсов в Юго-Восточную Азию южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines запускает прямой рейс во Вьетнам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей авиакомпании.

По их словам, новый рейс по маршруту Инчхон —Нячанг будет выполняться 159-местным самолетом Airbus A320 семь раз в неделю.

Известно, что это пятое направление во Вьетнам после Хошимина, Ханоя, Дананга и Фукуока.

Кроме того, в этом году Asiana Airlines добавило по одному дополнительному рейсу по маршрутам Инчхон — Ханой и Инчхон — Дананг.

Отметим, что ранее другая южнокорейская авиакомпания Air Seoul также запустила прямой рейс во Вьетнам. Рейс по маршруту Инчхон — Ханой выполняется ежедневно.