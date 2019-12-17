Барнаул, , 09:36 — REGNUM С продлением в России ещё на год заморозки накопительной части пенсии (до 2022 года включительно) не всё так просто, как кажется, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM принятый в России закон, он пояснил:

«Здесь ситуация несколько хитрее. А именно по новой концепции федеральная власть инициирует формирование так называемого «гарантированного пенсионного продукта». А сейчас в Госдуме есть новый законопроект, в статье 5 которого предполагается, что гражданам, которые выберут этот «продукт», перечислят эту замороженную накопительную часть. Просто надо дождаться принятия этого нового закона, по которому у человека выбора не остается».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с федеральным законом, «заморозку» накопительных пенсий продлили ещё на два года. Это означает, что зарплатные отчисления в Пенсионный фонд в размере 6% с 2014 года идут на выплаты пенсионерам.

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