Чебоксары, , 09:59 — REGNUM В Чувашии по иску ЦБ РФ в лице чувашского отделения о признании «Чувашкредитпромбанка» банкротом изменилась сумма требований. Соответствующие изменения внесены в картотеку Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта суда Kad.arbitr.ru

В заявлении, зарегистрированном в суде 13 декабря, первоначально было указано, что размер исковых требований составляет 155 963 рубля. В настоящее время на сайте суда указана другая сумма, почти в 364 раза превышающая вышеуказанную, — 56 767 241,08 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление от ЦБ РФ подано в лице отделения — Национального банка по Чувашской Республике. Заявитель требует признать АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» банкротом.

Дело пока не принято в производство.

Напомним, лицензия у «Чувашкредитпромбанка» отозвана 7 ноября 2019 года. По информации на 12 декабря, выплачено 2,4 млрд рублей, что составляет 90% от страховой ответственности по банку.

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