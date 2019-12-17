Бишкек, , 09:31 — REGNUM Валовый внутренний продукт (ВВП) Киргизии в 2019 году вырастет на 3,2%. Об это говорится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка республики.

Отмечается, что без учета производственных показателей золоторудного месторождения Кумтор ВВП республики вырастет на 3%. Рост ВВП в 2020 году прогнозируется на уровне 3,6%, без учета показателей Кумтора — 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-октября 2019 года валовой внутренний продукт в Киргизии составил 455 млрд сомов (416,3 млрд рублей по курсу на 12 ноября), что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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