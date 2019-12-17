Хабаровск, , 09:36 — REGNUM Авиакомпании одна за другой покидают Хабаровский край. Всё больше перевозчиков уходит в соседнее Приморье. Причина — в ценах на авиационное топливо, которое, по мнению авиаперевозчиков, в аэропортах Хабаровского края одно из самых дорогих в стране, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Из Владивостока есть возможность вылететь в 15 зарубежных городов. Это в 5 раз больше, чем от нас. Значительно больше в Приморье работает и авиакомпаний. Мы и тут сильно проседаем», — говорил в апреле 2019 года председатель комитета по туризму Хабаровского края Виталий Селюков.

Однако по прошествии времени ситуация в лучшую сторону не изменилась.

ИА ДВ-Новости проанализировала расценки на авиационное топливо в Хабаровском крае и в других городах страны.

Так, в аэропорту Хабаровска тонна топлива стоит 52 746 рублей. В аэропорту северного Охотска цена вырастает до 83 634 рублей. В аэропорту Мурманска тонна топлива стоит 48 025 рублей, в Казани — 46 465 рублей, в Москве — 47 500 рублей.

«Многие перевозчики, не получая коммерческую выгоду от своей деятельности, уходят из Хабаровска. Служба аэропорта подвинулась в расценках на свою деятельность. Но цена топлива в Хабаровском крае остаётся выше средней по стране. Даже во Владивостоке цена ниже. Там и портовый сбор ниже нашего. Вопрос поднимался неоднократно, но не решался. Даже министр транспорта не смог ответить прямо, когда был здесь. В Китае цены на топливо одинаковые во всех аэропортах. А их там немало. Работают так: перевозчик во время рейса и необходимости дозаправки подаёт данные в Пекин, оплачивает топливо и пополняет запасы там, где это ему удобно. А у нас в каждом городе своя стоимость», — рассказала член Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно перевозчики, работающие на внутренних авиалиниях в ДФО, получают многомиллионные субсидии от государства. Между тем, цены на перелёты для дальневосточников растут. Расценки на аэропортовое обслуживание, стоимость топлива в аэропортах ДФО целиком отданы на откуп местным предпринимателям, в итоге цена аэропортового обслуживания, например, в старом аэропорту Советской Гавани Хабаровского края в сотни раз выше, чем в Москве, Вашингтоне, Париже и Лондоне. Длинные цепочки посредников, мутные схемы расчётов — всё это делает перелёты для жителей ДФО «золотыми».