Якутск, , 09:26 — REGNUM Денежные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Якутии увеличат в два раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на телеканал «Якутия 24».

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В 2020 году будут получать до 2 млн рублей врачи и до 1 млн — фельдшера, прибывшие или переехавшие в сельскую местность, в том числе в арктические районы республики.

При этом для медиков, выезжающих на работу в малые населённые пункты до 50 тыс. человек, размер выплаты останутся один миллион рублей и 500 тыс. рублей для фельдшеров.

На компенсации выделят 275 млн рублей, из них 92% — из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгеи разработают механизм социальной поддержки медиков, переехавших на работу в сельскую местность.