Пекин, , 09:21 — REGNUM В общей сложности 19 316 экскаваторов было продано 25 ведущими производителями экскаваторов Китая в ноябре 2019 года, что на 21,7% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Китайской ассоциации строительной техники, 17 159 экскаваторов было продано на внутреннем рынке Китая, что на 21,2% больше в годовом исчислении, в то время как экспорт оборудования взлетел на 25,6% до 2157 единиц.

За первые 11 месяцев 2019 года общие продажи экскаваторов составили 215 538 единиц, что на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Продажи землеройных машин являются важным индикатором живости экономики, поскольку спрос, обычно, связан с ростом добычи ресурсов и инфраструктурным развитием.

Отметим, что в 2018 году продажи экскаваторов в Китае составили 203 420 единиц, что на 45% больше, чем годом ранее.