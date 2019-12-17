Москва, , 09:18 — REGNUM По итогам ноября 2019 года рейтинг самых продаваемых внедорожников и кроссоверов на вторичном авторынке России составило аналитическое агентство «Автостат».

Возглавляет этот список российская трехдверная Lada 4×4. За прошлый месяц жители России приобрели 8,5 тыс. таких подержанных внедорожников — столько же, сколько и в прошлом году.

Вторую строчку занимает Chevrolet Niva, чьи перепродажи в ноябре 2019 года выросли на 2%, до 6,8 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров японский кроссовер Toyota RAV4, перепродажи которого составили за месяц 4,1 тыс. единицы — это на 7% больше, чем год назад.

Четвертое и пятое места соответственно занимают с одинаковым показателем продаж подержанные Nissan X-Trail (3,3 тыс.ед.; 0%) и Renault Duster (3,3 тыс ед.; +17%).

Кроме того, в этот рейтинг также попали: Nissan Qashqai (3,2 тыс. шт.; +3%), Mitsubishi Outlander (2,7 тыс. шт.; — 2%), Volkswagen Tiguan (2,3 тыс. шт.; +12%), Honda CR-V (2,3 тыс. шт.; — 6) и УАЗ «Патриот» (1,9 тыс. шт.; +13%).

Стоит отметить, что всего в ноябре 2019 года на вторичном авторынке нашей страны было перепродано 108,2 тыс. единиц автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) — этот показатель на 2% выше, чем в ноябре 2018 года.

Напомним, в ноябре 2019 года продажи автомобилей с пробегом в России упали на 2,3%, до 463,4 тыс. единиц.

Читайте также: Названы самые популярные иномарки с пробегом в России