Москва, , 08:57 — REGNUM В Москве впервые проведут хакатон по цифровизации сферы туризма. Форум для разработчиков Moscow Travel Hack пройдёт в 2020 году, сообщается на портале мэра столицы.

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Хакатон в сфере туризма станет одним из инструментов для усовершенствования цифровой инфраструктуры для туристов. Форум поможет найти новые для этой отрасли идеи.

Планируется, что после отборочных туров в соревнованиях примут участие 50 команд-финалистов. Им предстоит выбрать и решить одну из 10 задач, касающихся туризма.

Как сообщает ИА REGNUM, Москве присудили первое место в конкурсе на лучшее туристическое направление (город) в рамках премии World Travel Awards.

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