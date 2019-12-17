Пекин, , 08:55 — REGNUM Производство электровелосипедов в Китае продолжает демонстрировать двузначные показатели роста, сообщает агентство Синьхуа.

Всего 2,319 млн электровелосипедов было произведено в октябре 2019 года, что на 17,7% больше, чем за аналогичный месяце годом ранее, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая. За первые 10 месяцев 2019 года производство электровелосипедов выросло на 19,9%, подобравшись к отметке 23 млн единиц.

Производство обычных педальных велосипедов упало на 15,3% в октябре и на 8,5% в период с января по октябрь, сообщили в министерстве. Сектор электронных велосипедов принес 2,34 млрд юаней (около $335 млн) выручки в период с января по октябрь, что на 15,2% больше в годовом исчислении.