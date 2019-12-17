Тулун, Иркутская область, , 08:54 — REGNUM Жители Тулуна — одного из наиболее пострадавших от мощнейшего наводнения городов Иркутской области — могут расчитывать на то, что их населённый пункт получит существенное развитие. Согласно постановлению, которое 16 декабря подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев, этот моногород получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Механизм ТОСЭР позволит существенным образом повысить привлекательность моногорода для ведения бизнеса, будет способствовать реализации инвестиционных проектов, созданию новых рабочих мест, ускоренному развитию экономики и повышению качества жизни населения», — отметили в правительстве Приангарья.

На данную территорию, по словам чиновников, планируется привлечь не менее шести и резидентов. Они получит льготы по уплате налога на имущество и прибыль. Кроме того, почти в четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 г. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и потопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация повторилась. Пострадавшими признаны более 45 тыс. человек России. Российский президент Владимир Путин уже трижды посещал Приангарье, и лично решал проблемы подтопленцев. Отставку губернатора Сергея Левченко тоже связывают с проблемами, не решёнными в Тулуне.