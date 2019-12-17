Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM В столице Среднего Урала практически без дискуссии приняли во втором чтении бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты предложили не заслушивать вводный доклад мэрии о бюджете. Главный финансовый документ не вызвал споров — один из вопросов касался восстановления Краснознамённой группы, другой — благоустройства.

Документ был принят со следующими показателями: доходы — 47,4 млрд рублей, расходы — 49,2 млрд рублей, дефицит — 1,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект бюджета поддержала бюджетная комиссия думы. В отличие от первой версии документа, подготовленный ко второму чтению проект бюджета не вызывал жёстких споров в комиссиях.

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