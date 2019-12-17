Сеул, , 08:53 — REGNUM В 2019 году объём внешней торговли Южной Кореи превысил отметку в $1 трлн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, впервые данный показатель был зафиксирован в 2011 году. Однако после мирового экономического спада в 2015—2016 годах объем внешней торговли страны вновь превысил отметку в $1 трлн лишь в 2017 году.

Специалисты отмечают, что в текущем году не смотря на сложные торговые условия, включая торговый спор между Китаем и США и экспортные ограничения со стороны Японии, стране удалось достичь данного показателя.

«В настоящее время только десять стран в мире добились объёма внешней торговли в $1 трлн и лишь девять из них продолжают сохранять данный показатель на протяжении трех лет подряд. Мы надеемся, что к концу года Южная Корея сохранит 9-е место в мире по объёму товарооборота», — отметили в министерстве.