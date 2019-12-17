Амстердам, , 08:39 — REGNUM Фермерская инициативная группа Farmers Defence Force намерена 18 декабря провести протестные акции возле оптовых баз супермаркетов по всей Голландии. Из письма, которое FDF направила в голландские муниципалитеты, следует, что речь идёт о 40 возможных местах проведения акций. Где именно они пройдут на самом деле, пока неясно.

Отправление письма вызвано тем, что о манифестациях полагается уведомлять заранее. В письме говорится о том, что возле каждой оптовой базы ожидается присутствие от 200 до 1.500 фермеров.

В ходе судебного заседания, на котором рассматривалось возможное запрещение фермерских манифестаций, адвокат FDF заявил, что о блокаде оптовых баз речи нет, однако он не стал отрицать, что базы могут оказаться местом проведения акций.

Голландские супермаркеты требуют обеспечение свободного доступа грузового транспорта к базам. Отраслевое объединение супермаркетов Нидерландов сообщила, что уже некоторое время готовиться к предстоящим акциям. В организации предупредили, что нарушение снабжения может иметь очень большие последствия для супермаркетов.