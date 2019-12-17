Сеул, , 08:27 — REGNUM По предварительным оценкам, в 2019 году объём производства зерновых и других культур в КНДР составил 4,64 млн тонн, что на 2% или 90 тонн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Управление по развитию сельских районов (RDA) Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, объём производства риса составил 2,24 млн тонн, кукурузы — 1,52 млн тонн, картофеля — 570 тыс. тонн, ячменя — 150 тыс. тонн, бобовых и других культур — 160 тыс. тонн.

Предполагается, что объём производства риса в стране увеличился на 1,8%, кукурузы — на 1,3%.

Отмечается, что увеличение показателей может быть связано с благоприятными погодными условиями, незначительными повреждениями от тайфунов и другими факторами.