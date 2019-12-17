Мухоршибирский район, Бурятия, , 08:25 — REGNUM Директор одного из крупнейших в Бурятии аграрных предприятий «СП «Тугнуй» Дмитрий Климов прокомментировал сообщения о возможном прекращении деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерстве сельского хозяйства республики.

По его словам, благодаря господдержке им удалось в своё время построить откормочную ферму на пятьсот голов и другие постройки.

«Теперь это целое хозяйство или, как мы привыкли называть меж собой, колхоз. Проблемы возникли из-за многочисленных проверок правоохранительных органов», — отметил он.

При этом в минсельхозе добавили, что к работе ведомства у предпринимателя претензий нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о грядущем закрытии предприятия сообщил руководитель бурятского филиала «Россельхозцентра» Намжил Мардваев. По его словам, это станет ещё одним гвоздём в крышке гроба сельского хозяйства республики.

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