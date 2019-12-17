Амстердам, , 08:17 — REGNUM 18 декабря немецкие фермеры собираются присоединиться к протестным акциям голландских коллег. Об этом заявил представитель организации немецких фермеров в пограничных с Нидерландами районах.

В свою очередь, представитель голландских фермеров сообщил, что рассчитывает на участие около 300 немецких фермеров в протестах в одной только провинции Гелдерланд. О возможном количестве участников из-за границы в других провинциях он не смог ничего сообщить.

При этом немецкие фермеры потребовали, чтобы протесты прошли мирно, как это было и с фермерскими протестами в минувший месяц в Германии. В случае эскалации протестов в Голландии немецкие фермеры грозят прервать своё участие в них.