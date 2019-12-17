Амстердам, , 07:55 — REGNUM В ходе намеченных на 18 декабря протестных акций фермеров в Нидерландах не планируются блокады оптовых баз супермаркетов. Об этом на судебном заседании 16 декабря заявил адвокат инициативной группы Farmers Defence Force. Отраслевое объединение супермаркетов Нидерландов подало исковое заявление о запрете таких блокад.

На прошлой неделе представитель FDF сообщил о назначенных на 18 декабря протеста против мер по снижению загрязнённости воздуха, однако отказался уточнить, в чём будут заключаться акции. По некоторым слухам, речь должна была идти о блокаде оптовых баз. Поэтому отраслевое объединение супермаркетов, ссылаясь на возможные миллионные потери, подало исковое заявление о запрете блокад.

Адвокат FDF заявил, что блокада оптовых баз никогда не входила в намерения фермеров, однако он также отказался уточнить, какие именно акции собираются проводить фермеры. По его словам, речь идёт о ненасильственных и «динамических» протестах, в ходе которых фермеры будут перемещаться с одного места на другое.

В этот хе день состоялась встреча между членами правительства и представителями фермеров, в ходе которой обсуждалась проблемы, связанные с выбросами азота и борьбой с ними. В ходе встречи были рассмотрены предложенные фермерскими организациями альтернативные меры по решению этой проблемы и было выработано соглашение между властями и фермерскими организациями. Организации предоставят это соглашение на рассмотрение своим членам, после чего будет принято окончательное решение о протестных акциях 18 декабря.