Санкт-Петербург, , 07:53 — REGNUM В Петербурге ремонт более половины автодорог, которые начали приводить в порядок в 2019 году, переместился на 2020 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Дорожная техника ИА REGNUM

В 2019 году предполагалось потратить на капремонт 18 объектов почти 1 млрд рублей. Завершить работы удалось только на семи из них, в частности, в Нейшлотском переулке, проспекте Авиаконструкторов от улицы Ильюшина до улицы Шаврова, первые этапы реконструкции улиц Турку и Осипенко.

На 11 объектах капитальный ремонт продолжается и перейдет на 2020 год. Это Парашютная улица, трамвайные пути Среднеохтинского проспекта от Красногвардейской площади до Крюковой улицы, улица Салова от Софийской улицы до Волковского проспекта и другие адреса.

В ведомстве уточняют, что по всем 11 адресам работы было невозможно выполнить в течение одного года, так что ремонт идет в соответствии со сроками, указанными в контракте.

Читайте также: В Петербурге не успели закончить капремонт более половины дорог

В 2020 году на капремонт дорог выделили 1,3 млрд рублей, из них около 66 млн рублей предполагается потратить на проекто-изыскательские работы. За эти деньги КРТИ попытается успеть отремонтировать 11 переходящих объектов и пять новых.

Наиболее значимыми из них в Смольном считают, в частности, Ярославский проспект, улицу Салова, первый этап Парашютной улицы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге за год «закопали» в ямы почти 5 млрд рублей