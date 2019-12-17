Анадырь, , 07:45 — REGNUM Управление МВД РФ по Чукотскому автономному округу возбудило уголовное дело по факту незаконного вылова 58 тонн тихоокеанского лосося. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, по этому делу были задержаны четверо жителей Анадыря, которых подозревают в незаконном вылове тихоокеанского лосося. Ущерб, нанесенный биоресурсам РФ, оценивается в сумму около 50 млн рублей.

По версии следствия, один из работников отдела по рыболовству, злоупотребив своим служебным положением, выдал подчиненным путевки на лов рыбы в период путины. Таким образом двое индивидуальных предпринимателей и любители спортивного рыболовства выловили 58 тонн лососевых в акватории Анадыря.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на Чукотке заявили, что путина-2019 побила рекорды по вылову рыбы за последние 75 лет. Отмечалось, что вылов горбуши за путину 2019 года был рекордным за всю историю промысла.

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