Амстердам, , 07:42 — REGNUM Все банкоматы в Нидерландах будут отключены с 23:00 до 07:00 часов. Мера, разработанная министерствами финансов и юстиции совместно с Голландской ассоциацией банков, вступила в силу 16 декабря. Она стала ответом на участившиеся в последнее время ограблением банкоматов. Отключение банкоматов делает их менее уязвимыми для ограблений.

В Голландской ассоциации банков сообщили, что на ночное время приходится только около 2% операций с банкоматами, а потому последствия данной меры на доступность наличных денег окажутся незначительными. В Ассоциации также уточнили, что речь идёт о временной мере, однако пока неясно, как долго она будет действовать.

Помимо отключения банкоматов, в Ассоциации заявили о намерении переместить по возможности большее число банкоматов, представляющих собою риск для окружающих. Речь, в частности, идёт о банкоматах, расположенных под жилыми домами. Кроме того, Ассоциации намерена совместно с полицией разработать метод, позволяющий делать банкноты при ограблении негодными к употреблению.

Поводом для принятия этих мер стали участившиеся ограбления банкоматов. В 2019 таких ограблений было 71, по сравнению с 43 ограблениями в 2018 г. Ранее из-за участившихся ограблений банк ABN AMRO принял решение о закрытии 470 своих банкоматов. В полиции говорят о «гонке вооружений» между большой группой настойчивых грабителей и предпринимаемых полицией и банками мерами безопасности.

В объединении предпринимателей в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса «Королевская Хорека» заявили о том, что с пониманием относятся к отключению банкоматов в ночное время, однако вместе с тем указали на необходимость сохранения доступности к банкоматам и, соответственно, к наличным деньгам, в развлекательных районах. Поэтому в «Королевской Хореке» выразили надежду на то, что временная мера отключения банкоматов окажется непродолжительной.