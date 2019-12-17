Урумчи, Китай, , 07:35 — REGNUM Ежедневная добыча природного газа на Таримском месторождении в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая превысила 85 млн кубометров впервые с момента начала его разработки, сообщает агентство Синьхуа.

В 2019 году месторождение планирует добыть 28,53 млрд кубометров природного газа, что на 1,9 млрд больше, чем в 2018 году. Будучи третьим по величине материковым месторождением Китая, Таримское месторождение производит около одной шестой от общего объема добычи газа в Поднебесной.

Таримское месторождение также является ключевым поставщиком газа по газопроводу проекта «С запада на восток» длиной 4000 км. Благодаря ему более 400 млн человек и 3000 предприятий в более чем 120 городах Китая получают прямую выгоду.

Отметим, что с момента начала разработки в 2004 году Таримское месторождение поставило более 240 млрд кубометров природного газа.

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