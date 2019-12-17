Кемерово, , 07:27 — REGNUM Конкурсный управляющий АО «Шахта «Алексиевская», работники которой из-за долга по зарплате ранее заявили о забастовке, в рамках дела о банкротстве попросил суд поменять очерёдность платежей, установив «в рамках второй очереди приоритетным погашение требований по заработной плате, алиментов, оплаты членских профсоюзных взносов», а только потом переходить к оплате налога на доходы физлиц и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Суд требование отклонил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Управляющий шахты отметил, что на сегодня общество должно по этим платежам в бюджет за период с октября 2018 года по октябрь 2019 год 60,6 млн рублей. Погашение этой задолженности, по словам заявителя, «причинит значительный ущерб должнику».

В решении суда от 10 декабря 2019 года фигурируют слова конкурсного управляющего, из которых следует, что «в настоящее время долг предприятия по заработной плате за период с сентября 2019 года по ноябрь 2019 года составляет 53 090 276,47 рубля» и «у должника отсутствуют денежные средства для единовременного погашения всей текущей задолженности».

Суд не нашёл оснований для удовлетворения требования.

Также стало известно о дате торгов по продаже имущественного комплекса шахты. Аукцион пройдёт 3 февраля 2020 года, сообщает телеграм-канал «Кузбасс инфо». Начальная цена лота фигурирует в документации управляющего и составляет 3 427 218 669 рублей. 690 млн рублей — это цена залогового имущества, вошедшего в состав лота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шахта существует с 1964 года. Её основным акционером к моменту банкротства являлось ООО «Угольная компания «Заречная» (также банкрот). К дате завершения наблюдения за АО его долги превысили 29,5 млрд рублей. Шахта — банкрот с ноября 2017 года, но продолжает работу, добывая уголь. К примеру, по итогам 2017 года, когда уже шло наблюдение, АО добыло 104,5 тыс. тонн угля.

Угольная шахта на продажу, горняки на забастовку: Кузбасс лихорадит?