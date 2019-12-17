Омск, , 07:16 — REGNUM В Омской области в 2020 году вводится специальный налоговый режим для самозанятых, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Соответствующий федеральный закон подписан 15 декабря. Как заявил замминистра экономики области Денис Кушнер, закон направлен «на стимулирование легализации предпринимательской деятельности». Условия, предложенные федеральным центром, он назвал «достаточно благоприятными».

«Сейчас мы вносим изменения в порядки предоставления услуг организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, что позволит самозанятым пользоваться мерами поддержки», — прокомментировал Кушнер.

Специальный налоговый режим может применяться физлицами и индивидуальными предпринимателями, получающими доход от профессиональной деятельности и не имеющими наёмных работников, сумма дохода которых нарастающим итогом в течение года не превышает 2,4 млн рублей. Налоговые ставки для самозанятых зависят от их покупателей. Если это физлица, то налоговая ставка составит 4%, если юрлица или индивидуальные предприниматели — 6%.

Этот вид специального налогового режима будет действовать в Омской области до 2028 года. В течение этого периода ставки налога не изменятся.

Минэкономразвития России подсчитало, что в Омской области до конца 2024 года должно быть зарегистрировано 29,8 тыс. самозанятых, в 2020 году — 15,6 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году эксперимент по введению особого налогового режима для самозанятых действовал в Москве, Татарии, Калужской и Московской областях. Новым законом число регионов, где действует налог для самозанятых, расширяется до 23 субъектов РФ.

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