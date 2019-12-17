Якутск, , 07:15 — REGNUM На фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве» делегация Якутии в очередной раз провела розыгрыш призов для посетителей Экспоцентра. Разыгрывали шесть призов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы главы Якутии, более 200 человек участвовали в розыгрыше. Победителям выпавших номеров купонов, которые раздавали бесплатно, выдали два сертифицированных якутских бриллианта, два изделия из мамонтовой кости и два комплекта якутских серёг.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам «Большого дальневосточного квеста», участие в котором мог принять любой желающий, в Москве были разыграны десять путёвок на турпоездку в регионы Дальнего Востока.