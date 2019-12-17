Пекин, , 07:12 — REGNUM В китайском стратегическом плане координации регионального развития было заявлено об улучшении промышленной интеграции района Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, сообщает агентство Синьхуа.

В последние пять лет в городах центрального подчинения Пекин и Тяньцзинь, а также в провинции Хэбэй наблюдается стремительный рост числа компаний и прочих предприятий, работающих в экономическом районе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, сообщили в Национальном бюро статистики.

Количество таких предприятий на конец 2018 года достигло 16 тыс., что на 180% больше, чем в конце 2013 года. Среди них такие современные сервисы, как лизинг и программное обеспечение в области передачи информации, составляют более 41% от общего их числа на 2018 год.

Напомним, что стратегия развития экономического района Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй была официально представлена властями Китая в начале 2014 года в рамках создания драйверов экономического роста и интеграции регионального развития в Поднебесной.