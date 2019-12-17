Москва, , 06:36 — REGNUM Суд по интеллектуальным правам отказал иностранному юрлицу — Jaguar Land Rover Limited в удовлетворении иска. Истец требовал признать недействительным решение Роспатента, связанное с одним из товарных знаков компании. Решение вступает в законную силу немедленно, но в течение двух месяцев может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дело рассматривалось с мая 2019 года. Истец требовал признания «недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.02.2019 года об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2 014 730 728». Пока неизвестно о каком именно товарном знаке велась речь.

До этого компания пыталась оспорить отказ ведомства зарегистрировать товарный знак на автомобили и запасные части. Знак выглядел как «трёхмерное изображение внешнего вида моторного транспортного средства, производимого заявителем». Роспатент, отклоняя заявку, уточнил, что изображение похоже на общепринятое обозначение автомобилей. Компания с этим не согласилась. В 2018 году истец смог оспорить решение ведомства. В качестве обоснования, в том числе, он приложил результаты опроса, проведённого социологической службой АО «ВЦИОМ», показавшего, что «у 60% респондентов заявленное объёмное обозначение ассоциируется с продукцией компании».

Это не единственные споры сторон. В суде на рассмотрении находится ещё один иск, который касается другого товарного знака и его защиты.