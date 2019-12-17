Санкт-Петербург, , 06:06 — REGNUM Интересный иск поступил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Истцом выступает Центробанк России, а ответчиками — три юрлица, в том числе Санкт-Петербургская общественная организация «Ветераны внешней разведки». Заявление пока не принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от регулятора поступило 12 декабря 2019 года. Среди ответчиков также ЗАО «Концерт «Белфорт» и ООО «Юридическая фирма «Невский аукцион». Третьим лицом в споре выступает Елена Гонченко.

По данным ЕГРЮЛ, Санкт-Петербургская общественная организация «Ветераны внешней разведки» создана в августе 1996 года. Среди её учредителей — 15 физических лиц, а председатель правления с июня 2019 года — Валерий Яхно. Организация имеет долю в ООО «Агентство Р.И.С.К», созданном в 1998 году для консультации бизнесменов. И ООО, и общественная организация входят в состав некоммерческого партнёрства «Клуб деловой информации «Санкт-Петербург».

ЗАО «Концерн «Белфорт» был учреждён в феврале 2000 года для торговли аудио-, видеомагнитными лентами, компакт-дисками и прочим. Среди учредителей — компания «Интера-Бел», ООО «Трувер» (ликвидировано), «Ветераны внешней разведки» и ООО «Юридическая фирма «Невский аукцион». Елена Гонченко является директором ЗАО.