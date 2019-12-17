Спасский район, , 05:46 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области 13 января 2020 года начнёт рассматривать иск первого заместителя областного прокурора Александра Семенова, который через суд требует признать бездействие сельских чиновников одного из поселений Спасского района незаконным и обязать их на официальном сайте администрации разместить «информацию, необходимую для развития субъектов малого и среднего предпринимательства», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил 11 декабря 2019 года, 13 декабря он был принят к производству. Ответчиком выступает администрация Турбанского сельсовета Спасского района, а иск подан в интересах неопределённого круга лиц. Прокурор требует признать незаконным бездействие, которое выразилось «в непринятии мер по размещению на официальном сайте администрации Спасского муниципального района Нижегородской области spasskoe.omsu-nnov.ru/ в разделе сельские поселения — Турбанский сельсовет необходимой информации для развития субъектов малого и среднего предпринимательства».

Истец просит обязать сельских чиновников обнародовать данные о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, их классификации по видам экономической деятельности, числе замещаемых рабочих мест в них, обороте товаров (работ, услуг), финансово-экономическом состоянии, а также там же предоставить данные «об организациях, образующих инфраструктуру поддержки» данного сегмента, «условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

Напомним, поддержка малого и среднего бизнеса — это один из национальных проектов, что стартовал в России в 2019 году.