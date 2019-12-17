Петропавловск-Камчатский, , 05:25 — REGNUM Долги по заработной плате на Камчатке за месяц выросли на 73%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Камчатстата, долги работодателей перед работниками по состоянию на 1 ноября 2019 года составляли 16,8 млн рублей. К 1 декабря они увеличились до 29,2 млн рублей.

Самые высокие долги по зарплате на предприятиях энергетики — 13,4 млн рублей, на втором месте транспортные компании — 6,1 млн рублей, на третьем — строительные компании, задолжавшие работникам 5,6 млн рублей. На предприятиях, занятых в сфере добычи полезных ископаемых долги по зарплате составляют 3,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край по состоянию на 1 декабря 2019 года снизил долги по заработной плате на 21,2%. Сведения обнародовал Хабаровскстат.